Africa: il presidente di Don Bosco 2000 in missione in Senegal, Gambia e Mali per nuovi progetti di cooperazione

Il presidente dell’Associazione Don Bosco 2000, Agostino Sella, è attualmente in missione in Senegal, Gambia e Mali per rafforzare le attività di cooperazione internazionale e avviare nuove iniziative mirate allo sviluppo delle comunità locali. Questa visita – spiega una nota – rappresenta “un’importante occasione per monitorare i progetti già attivi e per inaugurare nuove iniziative in grado di migliorare la vita di tante persone”. In Gambia l’associazione parte con il progetto “Pollaio” per un’economia sostenibile. A Kanouma, infatti, l’associazione ha pianificato il rilancio di un’attività di allevamento di pollame grazie alla collaborazione con Kamara Boto Alassan, un migrante di ritorno che guiderà il progetto in una logica di cooperazione circolare. La proprietà, messa a disposizione da Ousman Jawara, un migrante gambiano residente in Italia, consentirà alla comunità di sviluppare una fonte di reddito sostenibile e autonomo. A supporto dell’iniziativa, interverrà anche Gerome Dibba, membro dello staff Don Bosco 2000 di Tambacounda, Senegal, con una comprovata esperienza in progetti di allevamento. In Senegal, la visita del presidente Sella è dedicata a verificare il progresso dei progetti educativi presso l’oratorio e delle iniziative di sostegno per i bambini talibé e le famiglie più vulnerabili mentre in mali è in arrivo un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno nel 2025 “concepito per rispondere alle esigenze della popolazione locale, con l’obiettivo di lasciare un impatto positivo e duraturo”. “Per Don Bosco 2000, monitorare sul campo i propri interventi è una componente essenziale del lavoro di cooperazione, che mira non solo alla trasparenza verso i donatori, ma anche a un’efficace realizzazione dei progetti. L’associazione si impegna a costruire un futuro sostenibile e condiviso attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, favorendo la cooperazione circolare e la crescita economica”, spiega il presidente Sella. Questa missione nei Paesi dell’Africa occidentale sottolinea la dedizione della “Don Bosco 2000” nel “promuovere lo sviluppo locale, lavorando fianco a fianco con i beneficiari per un futuro prospero e dignitoso per tutti”.

