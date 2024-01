Settimana preghiera unità cristiani: Udine, domani e il 21 gennaio appuntamenti in diocesi

In occasione della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani (18-25 gennaio), dedicata quest’anno al tema “Amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo come te stesso (Lc 10,27)”, sul territorio della Chiesa udinese avranno luogo due appuntamenti ecumenici, nelle domeniche 14 e 21 gennaio.

Domani, dalle 16, il duomo di Codroipo ospiterà i solenni Vespri ecumenici. “La cittadina del medio Friuli”, viene ricordato in una nota, “ospita una presenza significativa di cristiani di diverse confessioni”. Alla celebrazione, che sarà presieduta da mons. Ivan Bettuzzi, parteciperanno anche padre Volodymyr Melnychuk della Chiesa ortodossa del patriarcato ecumenico di Costantinopoli, e Jens Hansens, pastore della Chiesa evangelica metodista di Udine. Sarà presente anche il diacono Marco Soranzo, responsabile del Servizio diocesano per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e le sette.

Domenica 21 gennaio, nel cuore della Settimana di preghiera, alle 17 la chiesa udinese della B.V. del Carmine accoglierà fedeli di tutte le confessioni cristiane per una solenne liturgia della Parola, che sarà presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, alla presenza dei pastori e dei padri delle varie Chiese cristiane.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /