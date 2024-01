Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali su Calabria e Sicilia”

“Una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale sta raggiungendo le nostre Regioni meridionali e le isole maggiori determinando una fase di moderato peggioramento con precipitazioni sparse, più significative, tra la sera di oggi e il mattino di domani, sulle aree ioniche siciliane e su quelle calabresi centro-meridionali”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 gennaio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici della Sicilia e della Calabria centro-meridionale”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, giovedì 11 gennaio, allerta gialla in Calabria e Sicilia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /