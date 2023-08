Papa Francesco: il cordoglio per le vittime degli incendi nelle Hawaii e la solidarietà a quanti soffrono per la tragedia

“Profondamente rattristato nell’apprendere della perdita di vite umane e della distruzione causata dagli incendi nell’isola hawaiana di Maui”, Papa Francesco “esprime la sua solidarietà a quanti soffrono per questa tragedia, in particolare a tutti coloro i cui cari sono morti o dispersi”. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime degli incendi che hanno colpito le Hawaii e l’isola di Maui, inviato – a nome del Santo Padre – dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, al nunzio apostolico degli Stati Uniti d’America, mons. Pierre Christophe. “Sua Santità offre anche l’assicurazione di preghiere per i morti, i feriti e gli sfollati”, così come per il personale di emergenza impegnato nei soccorsi. Su tutti, “come segno della sua vicinanza spirituale”, il Papa invoca “le benedizioni di forza e di pace di Dio onnipotente”.