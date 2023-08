Gmg Lisbona: mons. Renna (Catania) agli educatori, “i giovani hanno bisogno solo di accompagnamento e testimonianza”

“Sono stati momenti di Grazia, nei quali tutti hanno potuto constatare che la fede dei giovani è viva e chiede a noi solo accompagnamento e testimonianza”. Lo scrive l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, in una lettera indirizzata ai sacerdoti, ai diaconi e agli educatori della diocesi, per condividere la sua esperienza durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona ed esprimere la sua gioia nell’incontrare i gruppi giovanili della diocesi. “Mi sono unito al gruppo dei ragazzi che è stato guidato dal Direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile nella città di Siviglia, dove ho avuto modo di godere dell’ospitalità del nostro monsignor Giovanni Lanzafame e ho proseguito con loro verso Lisbona”, riferisce. E aggiunge: “Ho sentito vicini tutti gli altri gruppi che sono partiti da Catania, ragazzi del Cammino neo-catecumenale, dei Salesiani, degli Scouts, un vero “popolo di giovani” che, fecondato dalla Grazia di Dio che si è manifestata in questa esperienza, torneranno nella nostra Chiesa diocesana per portare frutto”.

L’arcivescovo invita a superare il disfattismo riguardo alla fede dei giovani e sottolinea l’importanza dell’accompagnamento e della testimonianza pastorale da parte degli adulti e di tutti gli educatori nella fede. “Le migliaia di sacerdoti ed educatori, anche le religiose – continua il presule – ci hanno dato l’esempio che con i giovani è importante condividere: un cammino, una fatica, una gioia, un percorso, aspettando con pazienza il percorso e i passi di ciascuno. Tutti siamo stati giovani e sappiamo che quell’età della vita richiede molta pazienza e sapienza educativa”. Le attese dell’arcivescovo sono di “più slancio e progettualità per la pastorale di ragazzi, adolescenti e giovani, una pastorale fatta meno di preoccupazione per le strutture e di più amore per la condivisione, l’annuncio, la ricchezza di relazioni in Cristo”.

Infine, mons. Renna annuncia il Giubileo del Santuario di Mompileri, invitando tutti alla celebrazione presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi il 27 agosto, alle 19.30.