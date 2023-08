Diocesi: Cremona, il 15 agosto in cattedrale e sul fiume la festa della Madonna del Po. Oggi pomeriggio l’arrivo della statua in duomo

Anche quest’anno il 15 agosto, nella solennità dell’Assunta, Cremona e il territorio rivierasco rivivranno la tradizione della “Festa della Madonna del Po”. E come già accaduto in passato la statua della Madonna di Brancere, Regina e Patrona del Po, nei giorni precedenti sarà trasferita nella cattedrale di Cremona, dove sarà esposta alla devozione dei fedeli secondo gli orari di apertura del duomo (dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). L’accoglienza, in forma privata, avverrà oggi, venerdì 11 agosto, alle 17.30.

Martedì 15 agosto, nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, cui la cattedrale di Cremona è intitolata, la messa delle 11 sarà presieduta dal vescovo emerito di Cremona, mons. Dante Lafranconi, e concelebrata dai canonici del capitolo della cattedrale. La messa, come tutte le domeniche e nelle solennità, sarà proposta in diretta su Cremona1 (canale 19) e i canali web e social della diocesi di Cremona, grazie alla produzione del centro televisivo diocesano. Al termine della celebrazione eucaristica l’effigie della Madonna sarà portata in piazza. Da qui, con il supporto della Protezione civile, l’immagine sacra sarà trasferita alla Canottieri Flora.

Nel pomeriggio è prevista la processione fluviale con i vogatori e le imbarcazioni. L’imbarco della statua della Madonna di Brancere avverrà alle 15 sul lungo Po di Cremona. presso la società canottieri Flora. Se le condizioni del fiume lo permetteranno, l’immagine sacra sarà caricata sulla motonave che condurrà a Lido Ariston anche le autorità. Durante la navigazione avverrà la consueta benedizione delle società canottieri presenti sul percorso.

L’arrivo a Brancere è previsto per le 16.30 presso la località Isola Provaglio. Prima dell’attracco avverrà il lancio di una corona di fiori in memoria dei defunti delle alluvioni del Po, proprio nel luogo in cui, secondo la tradizione, sorgeva l’antica chiesa, il cimitero e l’abitato di Brancere, distrutti dall’inondazione del 1756.

Una volta attraccata, la statua sarà portata in processione verso il luogo della celebrazione eucaristica, oltre l’argine. La messa sarà trasmessa in diretta su Cremona1.

L’evento è organizzato dalle parrocchie di Stagno Lombardo e Brancere con il patrocinio e la collaborazione di Provincia di Cremona e comuni di Cremona e Stagno Lombardo, insieme a Protezione civile e Società canottieri.