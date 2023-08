Pace: segretario generale Wcc incontra presidente sudafricano Ramaphosa, al centro della discussione fine della guerra in Ucraina e crisi del grano

Il segretario generale del Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc), rev. Jerry Pillay, ha incontrato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa per discutere di pace locale e globale e del ruolo delle Chiese. Una nota del Wcc fa sapere che le discussioni hanno riguardato Ucraina e Russia, Palestina e Israele, Sudan, Niger e altre nazioni in cui sono in corso iniziative di pace. Pillay e Ramaphosa hanno condiviso preoccupazioni reciproche sulla violenza e i conflitti in tutto il mondo e in Sud Africa in particolare. Hanno parlato della crisi energetica sudafricana, e dei problemi del Paese tra cui disoccupazione, disuguaglianze, criminalità, corruzione e della “lentezza della risposta alla Commissione giudiziaria d’inchiesta sulla corruzione e frode nel settore pubblico. “Il presidente Ramaphosa è stato lieto di conoscere il lavoro del Wcc e in particolare le nostre iniziative di pace in così tante parti del mondo travagliate”, ha detto Pillay che all’incontro è stato accompagnato dal segretario generale del Consiglio sudafricano delle Chiese, il vescovo Malusi Mpumlwana. Pillay ha aggiunto di aver affermato l’importanza del ruolo di Ramaphosa con i leader africani nel cercare di portare la pace in Ucraina e Russia. “L’ho esortato a continuare le sue conversazioni con il presidente Putin sulla ricerca del dialogo per la pace e la fine della guerra”, ha detto Pillay. “Ha menzionato il ruolo svolto dal Sudafrica nello sbloccare la questione dell’approvvigionamento di grano e sperava in dialoghi verso la pace in Ucraina”. Pillay ha concluso: “Sono rimasto molto colpito dalle risposte del presidente Ramaphosa alle questioni molto difficili e complesse che ho sollevato con lui, inclusa una discussione molto franca sulle sfide in Sudafrica”.