Festa dell’Assunta: Como, alla vigilia l’inaugurazione dell’illuminazione rinnovata della cattedrale

Martedì 15 agosto, alle 10, il vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, presiederà in duomo a Como il pontificale nella solennità dell’Assunta. La ricorrenza liturgica è anche la festa della cattedrale comense, intitolata proprio alla Vergine Assunta.

Come tradizione, in questi giorni, si sta svolgendo, in corrispondenza della Novena dell’Assunta, l’appuntamento di fede e cultura dal titolo “Firmamento Musicale”. Domani, 12 agosto, memoria del Papa comasco beato Innocenzo XI, alle 17, sarà celebrata la messa in suffragio del maestro Luigi Picchi. A seguire, sarà possibile seguire le prove di canto della “Cappella musicale del Duomo”. Domenica 13 agosto, alle 17, il Firmamento musicale sarà a cura degli “Amici dell’Organo” di Breccia. Alle 18 i Vespri nella Novena dell’Assunta.

Lunedì 14 agosto, vigilia della solennità dell’Assunta, alle 17 sarà celebrata la messa vigiliare, mentre alle 21, con la presenza del cardinale Cantoni, ci sarà la preghiera dei Primi Vespri dell’Assunta. Al termine, sempre alla presenza del vescovo di Como e delle autorità civili della città, con il sindaco Alessandro Rapinese, sarà inaugurata l’illuminazione rinnovata della cattedrale. L’appuntamento per l’accensione delle luci è fissato davanti al Portone centrale della cattedrale, alle 22.