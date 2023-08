Festa dell’Assunta: diocesi Terni-Amelia, celebrazioni solenni nelle due cattedrali

La diocesi di Terni-Narni-Amelia celebra la festa dell’Assunta in modo solenne nelle due cattedrali di Terni ed Amelia e nelle sette parrocchie che sono dedicate a Santa Maria Assunta: Alviano, Configni, Otricoli, Frattuccia, Giove, Lugnano in Teverina, Calvi dell’Umbria.

Gli amerini celebrano questa ricorrenza con particolare devozione per esprimere la gratitudine della comunità a Maria che liberò Amelia dalla peste e dal terremoto, e cercando ancora oggi nella Madre celeste il segno grande di consolazione e di sicura speranza. Nella concattedrale di Amelia le celebrazioni saranno presiedute dal vescovo Francesco Antonio Soddu a cominciare da lunedì 14 agosto, alle 18, con i primi vespri e la celebrazione eucaristica. Il 15 agosto solenne pontificale presieduto dal vescovo Francesco Antonio Soddu, alle 11.30, animato dalla cappella musicale del Duomo di Terni.

Particolarmente suggestiva è la processione con l’immagine dell’Assunta, alle 18, per le vie della città, che farà sosta in piazza XXI settembre dove presso Porta Romana il vescovo impartirà la benedizione alla città e in piazza Matteotti per la benedizione ai malati. Parteciperanno autorità civili e militari e il Complesso bandistico Città di Amelia, al rientro in cattedrale verrà celebrata la messa vespertina.