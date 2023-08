Diocesi: Ivrea, domani pellegrinaggio ad Oropa con messa presieduta da mons. Cerrato

Si svolgerà domani, sabato 12 agosto, l’annuale pellegrinaggio al santuario di Oropa promosso dalla diocesi di Ivrea. A partire dalle 9, e per un’ora, alcuni sacerdoti saranno a disposizione dei pellegrini per le Confessioni. Alle 10, nella basilica nuova, il vescovo Edoardo Cerrato presiederà la celebrazione eucaristica al termine della quale partirà la processione verso la basilica antica, dove verrà recitato l’Angelus. Nel pomeriggio, alle 15.30, nella basilica nuova, recita del rosario e benedizione eucaristica.

“Oltre che con mezzi propri o con i pullman organizzati dalle parrocchie – informano dalla diocesi –, è possibile prendere parte al pellegrinaggio notturno a piedi, organizzato e guidato dalla Pastorale giovanile diocesana, con partenza nella tarda serata di venerdì 11 agosto dalla chiesa parrocchiale di Andrate, dove alle 23 ci si riunirà per un momento di preghiera iniziale prima di intraprendere il cammino notturno sul sentiero del Tracciolino”.