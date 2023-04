Su Tv2000, martedì 11 aprile a partire dalle 17, puntata speciale della trasmissione “Il diario di Papa Francesco” dedicata ai 60 anni dell’Enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Ospiti in studio Fausto Bertinotti, Pier Ferdinando Casini, la teologa Simona Segoloni, lo storico della Chiesa Roberto Rusconi. Da Bologna il cardinale presidente della Cei Matteo Maria Zuppi e lo storico Alberto Melloni. In collegamento anche Franco Vaccari di Rondine Cittadella della Pace.