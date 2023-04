Pasqua: mons. Oliva (Locri), “di fronte a morte, odio e guerra ha vinto la vita, e la luce ha sconfitto le tenebre”

“Laddove c’è morte e l’odio e la guerra sembrano vincere, la pietra del sepolcro è rotolata via. Ha vinto la vita, la luce ha sconfitto le tenebre ed illumina il tuo cammino”. È “l’annuncio di vita e di speranza” che mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri – Gerace, ha voluto dare ai fedeli nel messaggio pasquale. “È Pasqua per te che cerchi la pace, che attorno non vedi che morte, disperazione e tristezza, per te che vivi una vita apparente, che soffri ed hai perso la gioia”, ha scritto il presule. “Un’esplosione d’amore ti avvolge, la gioia della vita risorge”, ha proseguito mons. Oliva augurando una buona Pasqua “a te che sei approdato ad un lido sicuro, scampato alla morte, una nuova vita si apre”, e “a te, che dalla guerra, dalla fame e dalla povertà fuggi in cerca di dignità”, perché “Pasqua è l’assoluta novità della vita che vince la morte”. Riflettendo sull’annuncio della resurrezione secondo i racconti evangelici, il presule ha sottolineato che il Signore “è risorto… Non è qui”. “Ogni volta che pensi di imprigionarlo nelle tue fredde abitudini o negli angoli più oscuri della vita, dove c’è odio, egoismo e chiusura, non è qui!”. Da qui l’esortazione: “Non spegnere il coraggio di vivere, non cedere alla rassegnazione. Continua a camminare. Dio è fedele e presente nel dolore, nell’angoscia, nella miseria”.