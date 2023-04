Pastorale salute: Cei, quattro webinar di formazione per ministri straordinari della Comunione. Si parte il 13 aprile

Quattro webinar di formazione su “Per un profilo del ministro straordinario della Comunione tra liturgia e salute”. A promuoverli l’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei in collaborazione con l’Ufficio Liturgico nazionale. “La presenza dei ministri straordinari della Comunione nel contesto ecclesiale degli ultimi decenni ha offerto la possibilità di una presenza capillare sul territorio, in special modo nell’accompagnamento spirituale di persone sofferenti e/o impossibilitate a muoversi dalla propria abitazione o struttura. Si configura pertanto una modalità di essere maggiormente al servizio della più ampia comunione ecclesiale”, si legge nella presentazione del corso. “La formazione di tali ministri, oltre che ad essere di matrice liturgica, richiede una maggiore conoscenza della dimensione ecclesiale e relazionale”, spiegano i promotori.

Si parte giovedì 13 aprile (ore 15- 16:30) con il primo incontro dedicato a “Dimensione psico-antropologica. Generare un incontro: relazioni e relazione d’aiuto” con la psicologa Elisabetta Maier. Gli altri appuntamenti, sempre di giovedì con lo stesso orario, saranno il 20 aprile su “Dimensione liturgica. Dal Corpo di Cristo al corpo del malato. Il legame tra liturgia e vita” con don Mauro di Benedetto, liturgista, direttore Ufficio liturgico dell’arcidiocesi di Trani; il 27 aprile su “Dimensione ecclesiale. Da ministro della Comunione a ministro di comunione. Mandato dalla Chiesa per un servizio di carità” con suor Maria Cappelletto, docente di Teologia pastorale; il 4 maggio su “Dimensione pastorale. Verso un nuovo modello di ministro straordinario della Comunione” con don Mario Castellano, vicario episcopale per l’evangelizzazione e la pastorale, arcidiocesi di Bari-Bitonto. A moderare gli incontri Gianni Cervellera.