Pasqua: Fondazione Caritas Firenze, un maxi uovo per la casa famiglia San Paolino che ospita donne con bambini, anziani e uomini fragili

Foto Fondazione Caritas Firenze

Si è rinnovata anche quest’anno la tradizione della vigilia di Pasqua alla casa famiglia San Paolino di Firenze: l’associazione Borgo Ognissanti, come da tradizione pluriennale, ha donato un maxi uovo pasquale ai bambini e a tutti gli ospiti della casa di solidarietà, un uovo di pasqua artistico e artigianale del forno pasticceria Ballerini.

La consegna è avvenuta oggi, vigilia di Pasqua, in un clima di festa, alla presenza dell’assessore al Welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, e del vicepresidente della commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale toscano, Andrea Vannucci.

“I commercianti che donano è il segno di una Firenze solidale, una città che accoglie e sostiene – ha sottolineato il presidente della Fondazione Caritas Vincenzo Lucchetti – Ringraziamo Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione Borgo Ognissanti, che ogni anno rinnova il suo impegno, vicinanza e dedizione agli ospiti della casa della solidarietà San Paolino. Ringraziamo tutti i commercianti dell’associazione che hanno collaborato e contribuito a rendere speciale anche questa Pasqua 2023 con prelibatezze e doni”. “Come da tradizione anche questa vigilia di Pasqua vogliamo trascorrerla insieme ai bambini e agli ospiti della Casa famiglia San Paolino – ha detto Funaro – e all’associazione Borgo Ognissanti, che ogni anno dimostra il suo grande cuore per i bambini accolti nella struttura insieme alle loro madri”.

La casa famiglia San Paolino, di proprietà dell’amministrazione comunale, è gestita dalla Fondazione Caritas e ospita su tre piani, donne con bambini, anziani e uomini. È una delle strutture principali nelle quali si realizza un percorso temporaneo di accompagnamento all’autonomia abitativa e lavorativa.