Pasqua: Caritas Catania, servizi attivi anche nei giorni di festa

I volontari della Caritas di Catania saranno impegnati in prima linea nel supporto ai più fragili della città anche per tutto il periodo delle festività pasquali, concretizzando con l’esempio la volontà di mettere al centro della propria esistenza i valori della condivisione e della solidarietà. Pertanto continuerà senza sosta il quotidiano servizio dell’Help Center della Stazione Centrale in piazza Papa Giovanni XXIII: nei giorni di Pasqua, domenica 9 aprile, e del lunedì di Pasquetta, sarà servito il pranzo all’interno della struttura. Un’occasione per scambiare gli auguri e per consumare, oltre al pasto caldo, anche dolci tipici del periodo grazie alle numerose donazioni ricevute.

Don Piero Galvano, direttore della Caritas di Catania, sottolinea l’importanza di ricordare le tante tragedie dell’attuale momento storico: “Ciascuno di noi, se vuole fare Pasqua, deve ‘morire’ alla guerra, all’ingiustizia, all’indifferenza, all’egoismo, per rinascere a nuova vita nella pace, nella fratellanza universale, nel rispetto e nell’amore verso ogni persona, al di là delle differenze culturali e religiose”. Negli altri giorni del periodo pasquale, come di consueto, sarà attivo il servizio della cena dalle 18.30 alle 19.30. Non si fermerà anche il servizio dell’Unità di Strada che quotidianamente distribuisce pasti caldi ai senza dimora. Operativi, secondo la consueta programmazione, anche gli altri servizi del Centro di Ascolto e del Centro per la persona.