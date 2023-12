Ue: Manifesto per l’Europa al tempo della nuova guerra fredda. Convegno in Università Cattolica

“Il modello socio-economico, politico e istituzionale prevalente in Europa non è più adeguato per rispondere alle sfide cruciali che il mondo ci pone. Per questo è assolutamente necessario adottare un approccio che porti verso l’attuazione di un federalismo graduale e pragmatico in grado di affrontare questioni come la riforma del bilancio comunitario, le nuove regole fiscali, la costruzione di mercati finanziari europei integrati, una nuova politica industriale, una strategia comune per l’istruzione e la formazione nonché per la sicurezza e la difesa”. È il messaggio contenuto nel “Manifesto per l’Unione europea al tempo della nuova guerra fredda”, pubblicato in versione italiana nel mese di ottobre sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, e sottoscritto da numerosi esponenti del mondo accademico, economico e politico italiano ed europeo. I temi del “Manifesto” saranno al centro di un dibattito in programma martedì 12 dicembre, alle ore 15.00, nell’aula C.012 dell’Università Cattolica (via G. Carducci, 28/30 – Milano). Dopo i saluti del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, interverrà uno dei principali firmatari del documento Marco Buti, già capo di gabinetto del Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni e direttore generale alla Commissione europea, attualmente professore all’European University Institute di Firenze. Con Buti dialogheranno i professori dell’Università Cattolica Massimo Bordignon e Vittorio Emanuele Parsi e i docenti dell’Università Bocconi Eleanor Spaventa e Guido Tabellini.

