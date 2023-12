Pellegrinaggi: il 12 e 13 dicembre a Grosseto l’effigie della Madonna proveniente da Loures

Tutto pronto, a Grosseto, per accogliere l’effigie della Madonna proveniente da Lourdes, che sosterà pellegrina nella cattedrale il 12 e 13 dicembre. La peregrinatio sta toccando tante zone d’Italia. Grosseto sarà l’ultima tappa toscana, poi nel pomeriggio del 13 dicembre la statua sarà presa in consegna dal Lazio ed il 14 dicembre sarà in Vaticano per l’udienza che Papa Francesco riserverà ai membri dell’Unitalsi, l’associazione che da 120 anni riunisce ammalati, dame e barellieri che custodiscono la devozione ai luoghi mariani e a Lourdes in particolare, perché lì è nata in un modo del tutto particolare questa realtà del laicato cattolico. La statua che sta peregrinando in tante città d’Italia – si ricorda in una nota – è quella che ogni sera viene portata in processione a Lourdes nella fiaccolata che si tiene ininterrottamente alle 21, da aprile ad ottobre, fin dal dal 1872. Martedi 12 dicembre, alle 17, avrà luogo il rito di accoglienza della sacra immagine in piazzetta Monte dei paschi (inizio di corso Carducci-porta nuova), da dove si snoderà la processione “aux flambeaux “fino alla cattedrale. Lì alle 18 il vescovo Giovanni Roncari presiederà la solenne concelebrazione, mentre dalle 21.15 alle 22 sarà possibile pregare comunitariamente il Rosario accompagnato da canti mariani e sarà possibile anche accostarsi al sacramento della riconciliazione. La cattedrale resterà aperta fino alle 23 e riaprirà mercoledì 13 dicembre alle 7.30; alle 9.30 saranno pregate le lodi dell’ufficio della Madonna, mentre alle 10 sarà celebrata la Messa, cui seguirà, a mezzogiorno, l’Angelus. Alle 14 è in programma la preghiera di congedo: la statua della Madonna sarà presa in consegna dall’Unitalsi Lazio.

