Natale: Perugia, inaugurato dal vescovo il presepe di Piazza Grande

(Foto diocesi di Perugia)

È stato inaugurato ieri, a Perugia, il Presepio di Piazza Grande, un appuntamento tradizionale molto atteso dalla diocesi. Giunto dal Trentino anche come omaggio all’arcivescovo Ivan Maffeis, originario della provincia alpina, questo presepe in legno di pino è stato allestito nelle “Logge di Braccio” della Cattedrale di San Lorenzo, davanti alla duecentesca Fontana Maggiore di piazza IV Novembre, dalla Protezione Civile e Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, realizzato dagli artigiani volontari del Comune di Castel Ivano (Tn), con il patrocinio dell’Archidiocesi e del Comune di Perugia. Ad allietare l’incontro inaugurale, che ha visto la partecipazione di numerosi perugini e turisti, è stato il “Coro di S. Ilario” di Rovereto (Tn), con il suo repertorio di canti natalizi. Lo stesso coro ha tenuto, nel tardo pomeriggio dell’8 dicembre, un concerto al “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza” di Perugia, sede della Caritas diocesana. “A Perugia è Natale se c’è il Presepe in piazza, luogo di incontro vissuto da tutti: famiglie, giovani, anziani, lavoratori, turisti, rappresentanti delle Istituzioni, con uno sguardo attento agli ultimi”, ha detto mons. Maffeis: “Questo è il Natale che richiama i credenti e quanti hanno a cuore il bene comune a non lasciare nessuno ai margini della piazza”.