Diocesi: Bergamo, fino al 24 gennaio la mostra “Divine creature”

È in corso a Bergamo, fino al 21 gennaio 2024, la mostra “Divine Creature”, progetto fotografico ideato e curato da Adamo Antonacci incentrato sul tema della disabilità affiancato a quello dell’arte pittorica sacra. Il contesto – informa la diocesi – è quello dell’anno in cui la città è con Brescia Capitale Italiana della Cultura e in un tempo simbolicamente prezioso come quello del Natale. La mostra, inaugurata il 1° dicembre, nella sua giornata conclusiva prevede una Messa alle 14.30. È previsto inoltre un intervento di suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Cei. La mostra rimane visitabile, con libero accesso e ingresso gratuito, tutti i giorni feriali e il sabato, dalle 8.15 alle 10, dalle 11. alle 13 e dalle 15 alle 18; nei festivi dalle 7 alle 12.30 e dalle 16.alle 19.30 con visite sospese durante le funzioni. Da lunedì al venerdì, nella fascia pomeridiana, alle 15 e alle 16. si prevede l’attivazione di visite guidate gestite da un operatore del progetto “Le vie del Sacro” affiancato, da un giovane rappresentante del mondo della disabilità. Nella giornata di sabato, alle 16, attraverso la presenza di guide specifiche Uici, le viste guidate saranno prioritariamente dedicate a persone con deficit visivo e a coloro che volessero sperimentare una diversa modalità di visita attraverso un esperienza “al buio”. È prevista la possibilità di prenotare specifiche visite integrate per gruppi di ragazzi dai 6 ai 10 anni, riuniti in scolaresche o oratori, con laboratorio a tema curato dal Dipartimento Didattico della Fondazione Adriano Bernareggi. Ai gruppi con particolari esigenze legate al mondo della disabilità sarà dedicata una proposta realizzata in collaborazione con il Laboratorio Tante Mani.

