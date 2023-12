Chiese di Sardegna: dedicata alla pace la newsletter “Impegno Caritas”, con 10 storie di vita, riscatto e fiducia

È online il settimo numero della newsletter delle Caritas diocesane della Sardegna “Impegno Caritas” dedicato all’Avvento/Natale 2023. Il titolo “Pace in terra agli uomini amati dal Signore” – viene spiegato in una nota – richiama il senso più profondo della pubblicazione: “La pace. Noi spesso la riduciamo al quieto vivere e al benessere individuale – scrive mons. Giovanni Paolo Zedda vescovo incaricato per il servizio della carità della Conferenza episcopale sarda nella sua introduzione –. Ma la pace è Cristo stesso. Accoglierlo e seguirlo, testimoniandolo nella fraternità e nella carità, fa diventare anche noi costruttori di pace”. Ma “quale pace ci è donata e dobbiamo invocare e costruire? Solo nella relazione vitale tra Dio e il suo popolo si sperimenta concretamente l’azione del Signore e si riceve la pace intesa come pienezza di vita, benessere e serenità del cuore. Questa pace nessuno può togliercela, perché niente e nessuno potrà mai separarci dall’amore che il Padre ci ha offerto nel suo Figlio. Questa pace siamo chiamati ad annunciare e realizzare ogni giorno, nella nostra attenzione ai fratelli, nella carità concreta verso gli ultimi, nell’animazione delle nostre comunità cristiane”.

All’interno della pubblicazione, dieci storie raccontate dalle dieci Caritas diocesane dell’Isola. “Sono storie di vita e di riscatto – spiega il delegato regionale Caritas, don Marco Statzu –: storie di una pace costruita e ricercata con fatica e con tenacia, frutto dell’incontro con persone che hanno creduto nella possibilità di uscire da situazioni disperate. Storie di mediazione dove la Caritas ha fatto da ponte per il passaggio del bene che viene da Dio, dell’amore e della pace che solo lui può dare. La nostra opera, testimoniata in queste dieci storie, racconta di questa incrollabile fiducia: fiducia di Dio, anzitutto, ma anche fiducia in Dio”.

