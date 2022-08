“Noi, come Acli Terra, accogliamo il messaggio e chiediamo di aumentare la spesa del Pnrr sulle infrastrutture idriche fino al 6%. È necessario ricalibrare il Pnrr e fare una grande azione di manutenzione, perché l’acqua bisogna saperla gestire”. Lo ha detto il presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta, a commento dell’appello sulla siccità come dramma sociale diffuso, lanciato dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella sua visita in Polesine.