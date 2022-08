Diocesi: Iglesias, il 3 settembre l’ordinazione episcopale del nunzio Erbì

Sabato 3 settembre, alle 17, nella chiesa di San Francesco in Iglesias, si terrà l’ordinazione episcopale di mons. Walter Erbì, nominato lo scorso 16 luglio da Papa Francesco arcivescovo titolare di Nepi e nunzio apostolico in Liberia e (in data 20 luglio) in Sierra Leone. Lo annuncia il vescovo di Iglesias, mons. Giovanni Paolo Zedda. La celebrazione con il rito di ordinazione sarà presieduta dal card. Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano.

Mons. Erbì è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Iglesias il 10 maggio 1992. Dal 1999 al 2001 è stato alunno della Pontificia Accademia Ecclesiastica – in preparazione al servizio diplomatico della Santa Sede – e, al contempo, della Pontificia Università Gregoriana, in ordine al conseguimento del Dottorato in Diritto Canonico. Completati i relativi corsi accademici, si è laureato in Diritto Canonico ed è stato nominato Addetto della Nunziatura Apostolica nelle Filippine (2001), dove poi ha ricevuto la nomina a Segretario di Nunziatura di 2a classe, il 1° luglio 2002.

Trasferito alla Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il 28 giugno 2004, in qualità di Segretario Particolare del Sostituto per gli Affari Generali, è stato successivamente nominato Cappellano di Sua Santità (3 luglio 2004). In seguito, è stato nominato Segretario di Nunziatura di prima classe (1° luglio 2006) e Consigliere di Nunziatura di seconda classe (1° luglio 2010). Trasferito alla Nunziatura Apostolica in Italia e nella Repubblica di San Marino, il 1° luglio 2012, è stato successivamente nominato Prelato d’Onore di Sua Santità (22 novembre 2012) e Consigliere di Nunziatura di 1a classe (1° luglio 2014). È stato poi trasferito alla Nunziatura Apostolica negli Stati Uniti d’America, il 1° luglio 2015, e, dopo cinque anni, alla Nunziatura Apostolica in Turchia, Turkmenistan e Azerbaigian, il 1° luglio 2020. Nel 2021 (23-25 novembre) è stato Capo Delegazione dello Stato della Città del Vaticano all’89a assemblea generale dell’Interpol.