A Sua Immagine: oggi viaggio alla scoperta dei tesori di Pisa. Domani focus sul pellegrinaggio

Protagonista della puntata di oggi di A Sua immagine, in onda dalle 16 su Rai Uno, sarà Pisa. Lorena Bianchetti parteciperà alla Festa di San Ranieri, il santo Patrono della città e sarà l’occasione di vedere la grande devozione che i pisani hanno per il santo: dal pellegrinaggio di fedeli in Duomo, dove sono esposte le reliquie, alla grande luminara che rende i Lungarni un luogo particolarissimo e suggestivo, al corso in costume storico.

A seguire “Le ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello. Dal 1° al 6 agosto 2023 il Portogallo e la sua capitale Lisbona, accoglieranno milioni di giovani per la 36esima Giornata Mondiale della Gioventù. Don Patriciello è andato a Lisbona per incontrare gli organizzatori – tra essi il presidente della fondazione Gmg, il vescovo ausiliare di Lisbona – in fermento per accogliere i pellegrini che esattamente tra un anno “invaderanno” pacificamente la terra di Sant’Antonio da Padova, santo nato proprio a Lisbona e dell’apparizione della Madonna ai tre pastorelli, a Fatima. Domenica alle 10.30, la puntata sarà dedicata al pellegrinaggio e in particolare al pellegrinaggio in Terra Santa, che dopo due anni di pandemia è tornata a essere crocevia di fedeli e turisti. Tappa, nella Basilica della Natività a Betlemme, nel deserto di Giuda, al Santo Sepolcro a Gerusalemme. Ad accompagnare i pellegrini don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. In studio con Lorena Bianchetti: don Giovanni Biallo, guida e assistente dell’Opera romana pellegrinaggi, e due pellegrini che hanno visitato la Terra Santa. In collegamento via skype da Gerusalemme padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale Santa Maria Maggiore e San Michele Arcangelo a Teggiano (Salerno). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.