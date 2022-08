Nigeriano ucciso a a Civitanova Marche: Comunità Sant’Egidio, oggi una delegazione alla manifestazione di solidarietà

Una delegazione della Comunità di Sant’Egidio sarà oggi a Civitanova Marche per partecipare al corteo indetto dal Comitato 29 luglio. “Ci sembra doveroso – si legge in una nota della Comunità – manifestare con la presenza e le parole la nostra solidarietà e vicinanza alla famiglia di Alika e a tutta la comunità nigeriana in Italia in questo momento di lutto, sconforto e turbamento. Il gesto di oggi, come l’impegno di ogni giorno per una società del convivere, è un’alternativa concreta alla cultura del disprezzo e del nemico”.