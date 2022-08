Diocesi: Termoli, Morrone del Sannio dedica un’area a mons. Tria

Crescono le iniziative volte a ricordare la figura di mons. Giovanni Andrea Tria, vescovo di Larino dal 1726 al 1741. Anche a Morrone del Sannio, con una cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale d’intesa con la locale parrocchia e fissata per martedì 9 agosto prossimo, gli sarà dedicata l’area antistante la chiesa madre.

A mons. Tria furono intitolate, negli anni scorsi, piazze negli abitati di Montorio nei Frentani ed Ururi a cui, probabilmente, se ne aggiungeranno altre poste in diversi centri, basso-molisani in particolare. Allo stesso, inoltre, sono dedicati, da qualche tempo, anche importanti istituzioni culturali come l’Archivio Storico diocesano di Termoli-Larino e il Museo della stessa diocesi, entrambi con sede presso l’episcopio di Larino, oltre alla Biblioteca civica di Montorio nei Frentani. “Sono scelte, queste, dettate dalla volontà di dare all’illustre vescovo di Larino, a cui la città frentana ha ritenuto di intestare una delle sue più rilevanti arterie urbane già dalla seconda metà dell’Ottocento, un giusto riconoscimento per il suo operato a favore di queste comunità”, si legge in una nota di Giuseppe Mammarella diffusa dalla diocesi.