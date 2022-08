Apsa: mons. Galantino (presidente), “nella gestione 2021 incremento di 16 milioni rispetto all’anno precedente”

“Il risultato gestionale dell’Apsa, relativo alle attività dei tre settori in cui opera l’Amministrazione, per il 2021 è stato pari a 38,11 milioni di euro con un incremento rispetto al 2020 di 16,1 milioni di euro”. Lo dice mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, spiegando in un’intervista a Vatican News i dati principali del bilancio 2021. Il presule sottolinea tre punti. Il primo: la gestione mobiliare ha conseguito un risultato positivo pari a 19,84 milioni di euro con un incremento rispetto al 2020 di 4,5 milioni di euro. “Tale miglioramento è da attribuire all’incremento, non realizzato, della valutazione dei titoli a fine anno”, spiega il presule. Secondo punto: la gestione immobiliare ha conseguito un risultato positivo pari a 20,77 milioni di euro con un incremento rispetto al 2020 di 5,5 milioni di euro. “Tale miglioramento è da attribuire ad un lieve aumento dei canoni di affitto e ad un decremento delle spese di manutenzione”. Terzo punto: la gestione delle altre attività ha conseguito un risultato negativo pari a 2,5 milioni di euro ma con un miglioramento rispetto al 2020 di 6,1 milioni di euro. “Tale miglioramento è da attribuire al minor deficit della Peregrinatio ad Petri Sedem e dal minor deficit della gestione accessoria essenzialmente ascrivibile ai maggiori ricavi conseguiti per acquisizione a titolo definitivo di eredità”.