Unità dei cristiani: il 21 gennaio celebrazione ecumenica nella chiesa madre di Trecastagni

Il Consiglio ecumenico delle Chiese di Catania dal 18 al 25 gennaio darà vita alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022 dal titolo “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2,2). All’interno dell’iniziativa venerdì 21 gennaio avrà luogo presso la chiesa madre “San Nicola” di Trecastagni (sita in piazzale Matrice) alle ore 19.00 la celebrazione ecumenica della Parola di Dio “alla presenza delle diverse sensibilità religiose che compongono il sopracitato Consiglio ecumenico delle Chiese di Catania”. “La finalità precipua del Consiglio – spiega un comunicato – consiste nel promuovere la sensibilità ecumenica e la collaborazione delle Chiese aderenti all’interno dell’ambito operativo della pastorale”.