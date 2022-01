P. Matteo La Grua: a dieci anni dalla scomparsa un evento per ricordarlo. Martinez (Rns): “Un gigante della carità”

(Foto Rns)

“Dieci anni fa lasciava questa terra, prossimo all’età di 98 anni, il francescano conventuale palermitano p. Matteo La Grua, tra gli iniziatori del Rinnovamento nello Spirito (Rns) in Italia. Uomo di grande intelligenza e cultura, di solidissima teologia, è stato decano mondiale degli esorcisti, grande evangelizzatore accreditato da Dio con molteplici segni e prodigi nel suo ministero sacerdotale, presidente del Tribunale ecclesiastico di Palermo, formatore e confessore di tanti vescovi”. Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito ricorda così padre La Grua a dieci anni dalla sua scomparsa. “Un gigante della carità: ‘spirituale’ e ‘sociale’, nel suo sacerdozio, camminavano sempre insieme – racconta Martinez -. Pochi come lui, nel mondo – ne sono testimone – hanno instancabilmente, miracolosamente lavorato perché la misericordia di Dio non venisse offuscata e potesse risplendere nelle carni umane martoriate dal peccato, dall’errore, dall’indifferenza, dall’insondabile mistero della sofferenza e del male. Padre La Grua è stato come uno stratega, un vegliardo orante sull’alto monte, che mai si accontentava della vista di Dio, che trovava nell’ossigeno della preghiera comunitaria carismatica, nei doni profetici di rivelazione e di conoscenza, la forza potente dell’annuncio di Gesù Liberatore, che ancora oggi passa beneficando e risanando l’umanità credente e incredula”. P. La Grua, inoltre, è “stato un grande interprete delle istanze di rinnovamento poste dal Concilio Vaticano II, sempre aperto alle novità dello Spirito Santo, mai pago dell’esperienza dell’effusione dello Spirito e dei suoi effetti nella Chiesa e nel mondo. Il suo è stato un luminoso, incarnato esempio del compimento della grande ‘chance per la Chiesa’ invocata dal servo di Dio Paolo VI all’indirizzo del RnS: una Chiesa bella e feconda di carismi, che non si stanca di invocare e di cantare la gloria di Dio”. “Amare Gesù Signore soprattutto negli ultimi, servirlo con passione e dedizione nella Chiesa, diffondere la presenza potente di Dio mediante la spiritualità carismatica”: si riassumono in questi tre assunti gli ultimi trentasei anni di vita di P. Matteo. Il Rinnovamento nello Spirito, l’arcidiocesi di Palermo, la Provincia di Sicilia lo ricorderanno oggi presso il Centro carismatico “Gesù Liberatore” alle ore 18.30. Interverranno Salvatore Martinez, mons. Corrado Lorefice e padre Gaspare La Barbera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social (pagina Facebok e canale ufficiale YouTube) del RnS.