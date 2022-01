Diocesi: Alba, il 18 gennaio mons. Castellucci interviene sul cammino sinodale

Martedì 18 gennaio, alle 20.30, nella chiesa di Cristo Re ad Alba, monsignor Erio Castellucci parlerà sul Cammino sinodale. Il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Modena-Nonantola, “illustrerà l’importante appuntamento che sta vivendo la Chiesa universale e quella italiana in particolare, con l’avvio, il 16 ottobre scorso del Cammino sinodale, un percorso di ascolto e di condivisione che vuole abbracciare i credenti, ma aperto anche ai lontani e a tutti gli uomini di buona volontà”. L’incontro, segnala la diocesi di Alba, si svolgerà in chiesa, nella forma di catechesi, nel rispetto delle norme anti Covid previste per le celebrazioni liturgiche.