Ue: Grenoble capitale ecologica Europa 2022. Oggi riceve il “green book” dalla finlandese Lahti

Da oggi Grenoble è ufficialmente capitale ecologica Europa 2022. Riceverà il “green book” dalla finlandese Lahti, la capitale del 2021, nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del commissario per l’ambiente Virginijus Sinkevičius, Barbara Pompili, la ministra francese per la transizione ecologica, il sindaco di Grenoble Eric Piolle (in diretta streaming). Grenoble ha strappato il titolo a Torino, Tallin e Dijon, le concorrenti in questa tornata, e lo ha meritato, ha spiegato Sinkevičius, “per il suo indefettibile impegno nell’obiettivo di diventare una città più sana per e con tutti i suoi cittadini”. In particolare Grenoble è stato il primo ente locale francese ad adottare un piano climatico, ha implementato politiche urbane volte a ridurre l’inquinamento e la perdita di biodiversità, come il limite di velocità di 30 km/h in tutta la città, rendendola la più grande zona a basse emissioni della Francia. Il programma di tutte le iniziative previste in questo anno è consultabile qui.