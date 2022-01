Geopolitica: Lumsa, 21 gennaio webinar “Astana e i 7 mari” e presentazione del libro omonimo

“Astana e i 7 mari”: è il titolo del webinar, organizzato da “OssMed – Osservatorio per la Stabilità e la Sicurezza del Mediterraneo allargato” della Lumsa, che si terrà venerdì 21 gennaio alle 19. Durante l’incontro virtuale verrà presentato il volume omonimo, edito da OGzero – la nuova casa editrice torinese specializzata in geopolitica e spin-off della collana Orizzonti geopolitici di Rosenberg & Sellier – “Astana e i 7 mari. Russia, Turchia, Iran: orologio, bussola e sestante dell’Eurasia”. Presenti l’autrice Antonella De Biasi, Giampaolo Malgeri, presidente del Corso di laurea in Scienze Politiche internazionali e dell’amministrazione – Lumsa e di OssMed, Matteo Bressan, direttore OssMed. A moderare l’incontro sarà Vittoria Valentini, caporedattrice OssMed. Il libro ha come punto di partenza gli accordi di Astana nati dagli incontri tenutisi nella capitale del Kazakistan (oggi Nur-Sultan) per facilitare la soluzione militare in Siria nella prospettiva di un futuro cessate il fuoco sotto la supervisione delle tre potenze locali in gioco ovvero Russia, Turchia e Iran. Nel volume, si legge in comunicato stampa dell’editore OGzero, “non c’è spazio solo per il mare nostrum anche se è un mare che metaforicamente contiene tutti gli altri, un tesoro blu che irradia il suo ascendente verso le vie fluviali e gli snodi marittimi più nascosti ma si inseriscono diversi tasselli: il bastione cinese nel Mediterraneo orientale, il Canale di Suez, lo stretto dei Dardanelli, gli echi del caos proveniente da Levante o il golfo Persico. Il punto di vista mediterraneocentrico di questo continuo salpare chiama in causa il fatto che il Mediterraneo non è solo un crocevia liquido ma un contenitore di intrecci fitti dell’economia che disegnano per noi la società”. Per accreditarsi all’evento e ricevere il link: ossmediterraneo@gmail.com