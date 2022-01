Diocesi: Perugia, il 17 gennaio Giornata per lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Interviene il card. Bassetti

Nella biblioteca del convento dei Frati minori in Monteripido di Perugia, lunedì 17 gennaio, alle ore 17, si terrà l’incontro celebrativo della XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. “Da sempre molto sentita nel capoluogo umbro – si legge in un comunicato della diocesi –, questa giornata è promossa dal Centro ecumenico e universitario San Martino e dalla Comunità dei Frati minori del convento di Monteripido, con il patrocinio dell’arcidiocesi”. Interverranno il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, Marco Cassuto Morselli, presidente della Federazione delle amicizie ebraico-cristiane, e Annarita Caponera, presidente del Centro San Martino e docente di ecumenismo e dialogo interreligioso presso l’Ita di Assisi.

Annarita Caponera presenta il tema dell’incontro di lunedì prossimo sottolineando che “è una concreta realizzazione di quel fraterno dialogo di cui parlava la dichiarazione Nostra Aetate sul dialogo con i non cristiani approvata nel 1965 dal Concilio Vaticano II”. Si tratta, spiega la docente, di “una pietra miliare, per entrambe le parti, nell’apertura di una nuova epoca, avendo auspicato un dialogo tra fratelli, tra popoli e singoli che desiderano crescere nella consapevolezza e nella consolazione di questa fraternità”.

L’incontro proseguirà con il vernissage “Alberi. The Aleph Beth of Nature” dell’architetto Marisa Zattini. Si tratta di una mostra formata da 22 lettere dell’alfabeto ebraico “che l’artista ha impresso a fuoco su altrettanti cerchi di legno a loro volta incorniciati da cerchi di metallo. Ogni elemento non è mai casuale, ma tutto risponde a precisi canoni non solo estetici ma che invitano a riflettere”.

Per quanti non potranno prendere parte all’incontro (la partecipazione è limitata in ottemperanza alle norme per il contenimento del contagio da Covid-19), verrà registro e pubblicato sul sito: www.lapartebuona.it.