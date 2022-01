Politica: “L’elezione del Presidente della Repubblica. Ruolo e significati”. Dibattito con padre Riggio

“L’elezione del Presidente della Repubblica. Ruolo e significati”: in occasione della prossima elezione del Capo dello Stato la Scuola sociopolitica di Villa Cagnola di Gazzada – Varese (centro di promozione culturale della diocesi di Milano) promuove un dibattito con padre Giuseppe Riggio, gesuita, direttore della rivista “Aggiornamenti sociali”. L’appuntamento è per giovedì 20 gennaio, alle 20.45, e si svolgerà in forma ibrida. Per informazioni e iscrizioni: scuola.sociopolitica@villacagnola.it.