Madre Margherita Caiani: mons. Tardelli (Pistoia), “testimonianza speciale del carisma femminile”

“Quella di madre Margherita Caiani è una testimonianza speciale del carisma femminile. Si è saputa far valere all’inizio del Novecento, in tempi certamente non facili per una donna, si è aperta alla necessità di cura per chi avesse bisogno”. Lo ha detto il vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, nell’omelia della messa che ha aperto l’anno giubilare del centenario della morte della beata Caiani, avvenuta l’8 agosto 1921. Un modello di vita quello di madre Margherita ancora attuale. “La sentiamo viva che cammina con noi in questa terra – ha messo in evidenza la madre generale Salvatorica Serra –. È un anniversario non solo per ricordare, ma per rendere attuale e perpetuare un insegnamento semplice e discreto però determinato e soprattutto il suo stile di vita che continua a conquistare tante persone”. Il messaggio di Papa Francesco e l’atto pontificio di concessione della indulgenza sono stati letti dal francescano padre Sandro, cappellano all’ospedale Gemelli di Roma. Erano presenti delegazioni da Viareggio, Piombino, Firenze, Pistoia. Una ventina i sacerdoti concelebranti. Il saluto iniziale è stato rivolto dalla madre generale, suor Serra.