Diocesi: Sora, la Caritas riceve da una banca locale mille buoni spesa per i poveri

Un migliaio di buoni spesa sono stati destinati dalla Banca popolare del Frusinate alla Caritas diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. L’iniziativa benefica è legata alla crisi economica seguita all’emergenza coronavirus e l’istituto di credito ha scelto la diocesi, attraverso la Caritas, come “ente in grado di collaborare per provvedere all’individuazione delle persone in difficoltà e alla distribuzione dei buoni spesa – si legge in una nota della diocesi di Sora –. Sono state tante le famiglie del territorio raggiunte, da Cassino alla Valle Roveto, perché tante sono ormai le famiglie messe in situazioni di sempre maggiore difficoltà in questi mesi di pandemia”. I buoni spesa possono essere utilizzati nei supermercati del territorio aderenti al progetto, situati soprattutto nelle aree di Sora (Fr) e Cassino (Fr). Nel ringraziamento da parte della diocesi e della Caritas, nelle persone del vescovo mons. Gerardo Antonazzo e del direttore della Caritas don Akuino Toma Teofilo, viene sottolineato come l’offerta ricevuta dalla banca locale sia “segno di una sensibilità attenta alla dignità della persona e della volontà di collaborare a sostenere i più fragili della società”. “Il grazie silenzioso e profondo è da parte dei tanti assistiti dalla Caritas, che hanno potuto gestire il voucher messo a loro disposizione facendo la spesa direttamente e in autonomia, beneficiando di una condivisione concreta ed efficace, che ha ridato un po’ di speranza in un domani migliore per tutti”, concludono dalla diocesi di Sora.