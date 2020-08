Diocesi: Catania, le celebrazioni per l’anniversario della traslazione delle reliquie di sant’Agata

La cattedrale di Catania aperta la mattina del 17 agosto, per la preghiera, per l’adorazione eucaristica, per le confessioni e le benedizioni, dalle 9 alle 12, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Iniziative di preghiera organizzate nell’anniversario della traslazione delle reliquie di sant’Agata. In programma, alle 17, a porte chiuse e in diretta streaming sui canali dell’arcidiocesi e della cattedrale, nella cappella di sant’Agata la preghiera del Rosario e di seguito la celebrazione eucaristica presieduta mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania.

Giovedì 13 agosto, per ricordare e comprendere meglio il senso dell’anniversario, dalle 18.30 alle 20, si svolgerà una videoconferenza dal tema “La traslazione delle Reliquie di Sant’Agata tra storia e tradizione”, trasmessa in diretta sui canali social della cattedrale. Interverranno: mons. Barbaro Scionti, i docenti universitari Arianna Rotondo e Tancredi Bella.