Decreto Agosto: Fiaschi (Forum Terzo Settore), “l’accesso ai finanziamenti del Fondo di garanzia per le Pmi importante anche per le piccole organizzazioni no profit”

“Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma se confermata è davvero un’ottima notizia a testimonianza che le nostre sollecitazioni hanno trovato risposta”. Lo dichiara Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore, in riferimento al fatto che anche il Terzo Settore, che non svolge attività di impresa o attività commerciale, potrà accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo di garanzia per le Pmi, secondo quanto prevede il testo del Decreto Agosto approvato, salvo intese tecniche, dal Consiglio dei ministri, eliminando le limitazioni contenute nel precedente Decreto Liquidità. “È una misura particolarmente sentita soprattutto dalle piccole organizzazioni, quelle meno patrimonializzate e che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al credito – spiega Fiaschi -. Si tratta di molte migliaia di associazioni di volontariato e di promozione sociale che rappresentano un presidio fondamentale della coesione sociale delle nostre comunità, che hanno bisogno, in questo difficile momento, di un aiuto per la ripartenza: l’accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo sarà importante per consentir loro di proseguire le attività”.