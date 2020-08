Diocesi: Assisi, da oggi apertura anche pomeridiana nei giorni feriali al “Museo della Memoria”

Grande successo per l’evento “Notte al Museo” che si è tenuto sabato 8 agosto nella città serafica. L’iniziativa, organizzata dal “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944” in collaborazione con l’Associazione guide turistiche dell’Umbria (Agtu), ha visto l’adesione di circa 50 partecipanti, tra turisti e residenti che, divisi in gruppi e nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, sono andati alla scoperta di alcuni luoghi di culto e delle meraviglie artistiche e architettoniche della città per giungere al santuario della Spogliazione – Museo della Memoria.

Qui i vari gruppi dopo essere stati accolti dal vescovo della diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, hanno visitato i luoghi che raccontano la grande storia di salvataggio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, guidati dalla ideatrice Marina Rosati e dalla responsabile dei Beni culturali della diocesi, Francesca Cerri. Nel percorso hanno potuto ascoltare la superlativa esibizione musicale di Laura Cannelli (soprano) e Ermanno Vallini (violoncello) e nel finale, allestito nel giardino esterno del Museo, hanno potuto ascoltare le testimonianze di alcuni dei personaggi di questa straordinaria pagina di storia.

Il Museo, secondo i nuovi orari estivi, resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 14 alle 18; sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 17.