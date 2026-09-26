(Foto diocesi Vittorio Veneto)

Due appuntamenti nel segno del beato Giovanni Paolo I – Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto dal 1959 al 1970, prima dell’elezione al soglio pontificio, sono in programma nella diocesi tra il 27 settembre e il 1° ottobre. Domenica 27 settembre, alle 19, nella cattedrale di Vittorio Veneto, il card. Beniamino Stella presiederà la messa durante la quale sarà consegnata alla cattedrale una reliquia “ex indumentis” del beato Giovanni Paolo I. La reliquia sarà collocata nel tabernacolo dell’altare del Rosario, che diventerà luogo di memoria e preghiera dedicato al beato. Sarà inoltre installato un totem con la sua biografia. Al termine della messa interverrà Stefania Falasca, postulatrice della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo I. La diocesi rivolge un invito particolare alle persone che hanno ricevuto la cresima dalle mani dell’allora vescovo Albino Luciani. Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 1° ottobre, alle 20.30, nel duomo di Conegliano, con un concerto della Squadra risonante della diocesi di Hradec Králové e del Coro del Gymnasium Stojan di Velehrad, dell’arcidiocesi di Olomouc, provenienti dalla Repubblica Ceca. L’ingresso è libero. Le due iniziative, tra fede, memoria e cultura, intendono mantenere vivo il legame tra la diocesi di Vittorio Veneto e Luciani, ricordato per il suo ministero episcopale e per la breve esperienza come Papa Giovanni Paolo I.