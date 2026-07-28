San Francesco d’Assisi: a Sant’Agata di Puglia (Fg) un festival di musica cristiana per l’ottavo centenario

Il prossimo 11 agosto, giorno della memoria di Santa Chiara d’Assisi, Sant’Agata di Puglia (Fg) ospiterà alle ore 19 “Laudato sie, mi Signore, per sorella Pace”, Festival di Musica Cristiana organizzato dalla Fondazione Sacro Cuore in collaborazione con le Comunità Parrocchiali e il patrocinio del Comune di Sant’Agata di Puglia. La direzione artistica è affidata a fra Leonardo Civitavecchia (San Severo), figura di spicco nel panorama della musica di ispirazione cristiana, che si esibirà sul palco insieme a don Mimmo Iervolino (Napoli) e Niki Esse (San Giorgio a Cremano). A ottocento anni dalla morte di San Francesco, il Festival, che si terrà nello spazio antistante la Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù (Piazzale Sacro Cuore), si propone non solo come un concerto, ma come un momento di aggregazione comunitaria, in cui la bellezza della musica diventa veicolo di preghiera e strumento di pace universale, in perfetta sintonia con lo spirito del Santo di Assisi. “La musica ha il potere unico di elevare lo spirito e unire le persone”, ha dichiarato il parroco di Sant’Agata di Puglia don Mimmo Guida. “In questo importante anniversario, grazie alla Fondazione Sacro Cuore e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pietro Bove, abbiamo voluto offrire alla nostra comunità e ai tanti santagatesi che rientrano per le vacanze un’occasione speciale: riflettere sul dono della pace attraverso le note e le voci di artisti che hanno fatto della musica il proprio apostolato”.

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