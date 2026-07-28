Spiritualità: Roma, al monastero delle Clarisse dal 2 agosto vespri e novena a Santa Chiara

“Viviamo giorni in cui il mondo sembra spesso avvolto da fitte ombre: il fragore delle guerre, la violenza, le ingiustizie, la solitudine e l’indifferenza rischiano di spegnere la speranza e di oscurare il volto dell’uomo. Ma è proprio quando la notte si fa più intensa che una piccola luce rivela tutta la sua forza. Così è stata la vita di Santa Chiara: un chiarore nato dal Vangelo, alimentato dall’amore per Cristo povero e crocifisso, capace di attraversare il tempo senza perdere il suo splendore. La sua luce non ha dissipato le tenebre con il clamore della potenza, ma con la silenziosa fedeltà di una vita interamente donata. È una luce che continua ancora oggi a indicare il cammino, a riaccendere la fiducia, a ricordare che il bene, quando nasce dall’amore, non smette mai di illuminare”. Lo scrivono le Sorelle Povere del monastero Santa Chiara di Via Vitellia 97 a Roma, all’approssimarsi della festa di Santa Chiara, in occasione della quale dal 2 al 10 agosto, in Monastero, alle ore 18, saranno celebrati i vespri con novena a Santa Chiara. Il 10 agosto, alle 20,45, Ufficio delle Letture nel Transito di Santa Chiara. L’11 agosto, solennità di Santa Chiara, alle 6,20 le lodi, alle 7,30 e alle 18 messa solenne, alle 17 secondi vespri.

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