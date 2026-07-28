Cinema: si chiude il Siloe Film Festival, vincono “The Bamboo” ed “Ensemble”

(Foto Siloe Film Festival)

Si è chiuso il Siloe Film Festival, la due giorni di cortometraggi nella Comunità monastica di Siloe, vicino Grosseto, diretta da Federico Pontiggia. Il Consiglio dei giovani del Mediterraneo ha premiato “The Bamboo”, di Mica Tyler e Alondra Villareal (Uruguay), storia di un’amicizia tra bambine interrotta da un trasferimento; il premio, creato dall’artista Marina Sciarelli, si ispira “a un rito degli indiani d’America che donavano la cintura della pace”. La comunità monastica ha invece premiato l’italiano “Ensemble”, di Manuel Cundari ed Eugenio Piluso, sulla storia di un giovane migrante accolto in un centro per minori stranieri in Calabria, cui va anche il Premio del pubblico: “la traversata di questo giovane è una sintesi del percorso che abbiamo fatto quest’anno”, ha detto Padre Mauro, della comunità di Siloe. Durante il festival è stata inaugurata e benedetta dal cardinale di Siena, Augusto Paolo Lojudice, la Croce della gioia di Mimmo Paladino, realizzata per il Giubileo dei bambini e donata dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano tramite suor Raffaella Petrini, ora ribattezzata Croce dei giovani del Mediterraneo. “L’opera di un artista quando esce dallo studio viaggia per il mondo”, ha raccontato Paladino. Per Padre Mauro, “il mare è nato per unire” e la Croce diventa “il luogo in cui l’incontro diventa vita”. Il direttore artistico Pontiggia ha infine annunciato il tema del 2027: “Il sale della terra”.