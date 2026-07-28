Diocesi: Albenga, a Cosio d’Arroscia la presentazione dei restauri della Chiesa Antica di San Pietro al Fossato

Sabato 1° agosto, alle ore 10, la Chiesa Antica di San Pietro al Fossato a Cosio d’Arroscia, nella diocesi di Albenga-Imperia, ospiterà la presentazione dei restauri che hanno interessato l’edificio, testimonianza preziosa del patrimonio storico e artistico della valle. Ad aprire l’incontro saranno i saluti di don Luciano Massaferro, amministratore parrocchiale, di Antonio Galante, sindaco di Cosio, e di Castore Sirimarco, direttore dell’Ufficio Beni Culturali diocesano e dell’iniziativa Formæ Lucis. Interverranno inoltre Martina Avogadro e Luisa Franchino, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Seguiranno le relazioni tecniche di Yeorgia Stafylopatis, restauratrice, e dell’architetto Daniela Poggi, che illustreranno gli interventi condotti sull’edificio e i risultati emersi nel corso dei lavori.

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