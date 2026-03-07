San Francesco: Como, a Erba “Tre giorni con san Francesco” dal 27 al 29 marzo

“È uno dei santi più popolari, esempio di radicalità evangelica, precursore del dialogo interreligioso e della sensibilità cristiana alla tutela del creato, tra gli artefici dell’evoluzione della lingua italiana, figura che ha ispirato artisti, letterati, musicisti, drammaturghi e cineasti”. È san Francesco d’Assisi, di cui nel 2026 ricorre l’800° anniversario della morte e che nel corso dell’anno sarà onorato in tutta Italia, di cui è patrono, con numerosi eventi religiosi e civili. Accadrà anche a Erba (Como) con i “Tre giorni con san Francesco”, dal 27 al 29 marzo, iniziativa promossa dalle parrocchie cittadine e dai frati minori cappuccini con il patrocinio del Comune. Si comincia venerdì 27 marzo con la Via Matris, alle 20.30, lungo il percorso a piedi dal Camposanto di Crevenna all’eremo San Salvatore. Sabato 28 marzo, dalle 8 alle 19 in piazza Vittorio Veneto, “Pane in piazza”, manifestazione del Centro missioni estere dei cappuccini di Milano a sostegno della missione cappuccina di Bambui, in Camerun. In serata, nella chiesa di Santa Maria Nascente, “San Francesco il poeta”, narrazione musicale tra spiritualità e poesia. Domenica 29 marzo, Domenica delle Palme, conclusione con le processioni dalle parrocchie che convergeranno alle 11.30 nella piazza prepositurale di Erba per accogliere l’arrivo di “Gesù sull’asino”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /