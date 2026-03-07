San Francesco: Como, a Erba “Tre giorni con san Francesco” dal 27 al 29 marzo

“È uno dei santi più popolari, esempio di radicalità evangelica, precursore del dialogo interreligioso e della sensibilità cristiana alla tutela del creato, tra gli artefici dell’evoluzione della lingua italiana, figura che ha ispirato artisti, letterati, musicisti, drammaturghi e cineasti”. È san Francesco d’Assisi, di cui nel 2026 ricorre l’800° anniversario della morte e che nel corso dell’anno sarà onorato in tutta Italia, di cui è patrono, con numerosi eventi religiosi e civili. Accadrà anche a Erba (Como) con i “Tre giorni con san Francesco”, dal 27 al 29 marzo, iniziativa promossa dalle parrocchie cittadine e dai frati minori cappuccini con il patrocinio del Comune. Si comincia venerdì 27 marzo con la Via Matris, alle 20.30, lungo il percorso a piedi dal Camposanto di Crevenna all’eremo San Salvatore. Sabato 28 marzo, dalle 8 alle 19 in piazza Vittorio Veneto, “Pane in piazza”, manifestazione del Centro missioni estere dei cappuccini di Milano a sostegno della missione cappuccina di Bambui, in Camerun. In serata, nella chiesa di Santa Maria Nascente, “San Francesco il poeta”, narrazione musicale tra spiritualità e poesia. Domenica 29 marzo, Domenica delle Palme, conclusione con le processioni dalle parrocchie che convergeranno alle 11.30 nella piazza prepositurale di Erba per accogliere l’arrivo di “Gesù sull’asino”.