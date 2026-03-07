Rai Due: domani a “O Anche No – Stravinco per la vita” focus su periferie italiane e sport

In onda domani mattina, domenica 8 marzo, dalle 8.00 alle 8.30 su Rai 2, la seconda puntata di “O Anche No – Stravinco per la vita”, il talk condotto da Paola Severini Melograni, dedicato al mondo paralimpico e alle storie di riscatto e partecipazione che lo sport è in grado di generare. “O Anche No – Stravinco per la vita” accompagnerà il pubblico in un racconto quotidiano dedicato allo spirito e ai valori delle Paralimpiadi, attraverso testimonianze, interviste e contributi dal mondo dello sport, della cultura, delle istituzioni e del sociale. La trasmissione affronterà il tema “Periferie italiane: diagnosi e terapie possibili”. Dalla fotografia dei quartieri fragili alle politiche concrete: quali strumenti funzionano davvero? Analisi politica, testimonianza civile e racconto sportivo, con uno sguardo al ruolo delle donne nello sport come leva di emancipazione. Nel corso della trasmissione interverranno Alessandro Battilocchio e Andrea De Maria, rispettivamente presidente e segretario di presidenza della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie. Interverranno inoltre Giampaolo Mattei, giornalista vaticanista a L’Osservatore Romano, oggi presidente di Athletica Vaticana, l’associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede che comprende otto discipline sportive e un team paralimpico di atletica leggera. Infine un contributo video di Carolina Morace, già calciatrice italiana, oggi europarlamentare, con una riflessione sullo sport femminile.

