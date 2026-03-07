Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domani il racconto di “donne che fanno la storia”

Donne che cambiano il mondo: volti e storie oltre i simboli. In questa domenica dell’8 marzo, su Rai Tre, alle 7.30, Sulla Via di Damasco accende i riflettori su storie che spesso restano in silenzio, storie di coraggio femminile quotidiano, di gesti piccoli ma potenti, che parlano al cuore oltre ogni retorica. Ospite della puntata è Khady Sene, direttrice della Caritas diocesana di Foggia-Bovino e prima migrante alla guida di una Caritas diocesana in Italia. Un volto e una voce che raccontano cosa significhi oggi essere donna nei luoghi della vulnerabilità. Si apre così la puntata: con la forza silenziosa delle donne animatrici e volontarie della Caritas pugliese, capaci di fare della fragilità un terreno di speranza e rinascita. Violenza e paura alle spalle: una donna condividerà la nuova vita nella casa famiglia della So.Spe fondata da Suor Paola. Da Napoli, in coda al programma di Vito Sidoti, Eva Crosetta, Emiliano Fiore, storie di donne che dal carcere riscoprono libertà, forza e speranza con la cooperativa sociale “Lazzarelle”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /