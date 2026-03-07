Diocesi: Cagliari, mons. Baturi apre il convegno “L’8 marzo a scuola. L’8 marzo tutto l’anno”

Si terrà venerdì 13 marzo, dalle 9 alle 11.30, nell’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari il convegno “L’8 marzo a scuola. L’8 marzo tutto l’anno”, promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Cagliari e dall’associazione Giulia Giornaliste, con il sostegno dell’Ucsi e in collaborazione con l’Università di Cagliari. Ad aprire i lavori sarà mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. L’incontro-dibattito coinvolgerà circa 350 studenti e studentesse provenienti da dieci istituti superiori della città, con interventi di esperti del mondo universitario, del giornalismo e del diritto. Tra i temi affrontati: educazione alle relazioni interpersonali, linguaggio inclusivo e antidiscriminatorio, consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale, analisi del linguaggio dei social. Prevista una fase interattiva con i ragazzi, a cura di giornaliste di Giulia Giornaliste. Tra i relatori: Antonella Loi su “Grammatica, sostantivo femminile”; Fabio Sorrentino su “Costruire consapevolezza tra scuola, social e intelligenza artificiale”; Paolo Orrù su “L’odio sui social: perché non sono solo parole”. Modera Maria Luisa Secchi, direttrice dell’Ufficio comunicazioni sociali e presidente Ucsi Sardegna.

