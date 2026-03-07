Diocesi: Ascoli Piceno, lunedì il convegno “Grammatica al femminile – parole ostili e parole costruttive”

Si terrà lunedì 9 marzo, alle 9, presso la Sala “Morgante” di Casa Regina Apostolorum ad Ascoli Piceno, il convegno “Grammatica al femminile – Parole ostili e parole costruttive”, promosso dalle diocesi del Piceno attraverso gli Uffici per le comunicazioni sociali, nell’ambito del progetto “La foresta che cresce”. L’appuntamento, che gode del patrocinio dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, si propone di analizzare le criticità nella comunicazione verbale riguardante le donne e nella narrazione giornalistica dei femminicidi, sottolineando come le parole possano alimentare gli stereotipi di genere oppure rivelarsi uno strumento per scardinare i pregiudizi. Ad aprire i lavori sarà mons. Gianpiero Palmieri, vescovo delle diocesi del Piceno. Il convegno si articola in quattro sessioni: la giornalista Mariangela Campo parlerà di “linguaggio costruttivo nella cronaca dei femminicidi”; Massimiliano Padula, docente alla Pontificia università lateranense e collaboratore di Avvenire e Sir, affronterà “violenza e discriminazioni di genere negli spazi digitali”; la giornalista Carletta Di Blasio tratterà di “stereotipi e pregiudizi di genere nella comunicazione quotidiana”. Le conclusioni sono affidate a don Giampiero Cinelli, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Ascoli Piceno. L’evento vale 4 crediti formativi per i giornalisti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /