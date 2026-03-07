Comunione e liberazione: inaugurato a Roma il Center for the Study of Luigi Giussani. Prosperi, “pensiero innovativo e sorgivo”

(Foto CL)

È stato inaugurato oggi a Roma il Center for the Study of Luigi Giussani, il nuovo centro studi internazionale dedicato al pensiero del fondatore di Comunione e liberazione (Cl), con sede presso il Centro internazionale di Cl in via Malpighi 2. Fondato dalla Fraternità di Cl e aperto agli studiosi di ogni provenienza, il Centro ha come finalità primaria la comprensione, la discussione critica e la diffusione internazionale del pensiero di Giussani, attraverso ricerca, disseminazione scientifica e una biblioteca – anche digitale – che raccoglie le opere complete, i materiali audiovisivi e la letteratura secondaria sul suo pensiero. “Con il Centro studi la Fraternità vuole dare a tutti gli studiosi del mondo la possibilità di avvicinarsi o approfondire il pensiero di don Giussani, un pensiero innovativo, originale o ‘sorgivo’, come ebbe a dire il cardinal Scola”, ha affermato Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Cl. Il convegno inaugurale ha visto gli interventi del coordinatore Giovanni Maddalena e del direttore Martino Feyles, seguiti dai contributi delle teologhe Tracey Rowland e Michael Waldstein. La giornata si è conclusa con la messa in memoria di don Giussani nella Basilica di San Paolo fuori le mura, presieduta dal card. James Michael Harvey. Il Comitato scientifico è presieduto dal card. Péter Erdő.