Pier Giorgio Frassati: Cagli, domani pomeriggio presentazione di un libro dedicato ai suoi sentieri

È in programma nel pomeriggio di domani, presso la Sala degli Stemmi a Cagli, la presentazione del libro di Antonello Sica “Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri” (Effatà Editrice). Dalle 17 interverranno, oltre all’autore, Alberto Alessandri, sindaco di Cagli, Giacomo Rossi, vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Alessandro Piccini, presidente dell’Unione montana Catria e Nerone, Fabio Duro, presidente regionale del Club alpino italiano, Simone Clini, presidente del Club alpino italiano – sezione di Pesaro, Sonia Pierobon, presidente del Club alpino italiano – sezione del Montefeltro, don Francesco Pierpaoli, promotore del Sentiero delle Marche, e mons. Andrea Andreozzi, vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola.

L’iniziativa – viene spiegato in una nota della diocesi – è anche un modo per valorizzare il territorio vista la partecipazione di tante realtà del territorio fra cui anche le arcidiocesi di Pesaro e di Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado, realtà che hanno mantenuto le montagne come un patrimonio, un bene prezioso come voleva Frassati.

Domenica 8 febbraio, poi, a cura della sezione Cai Montefeltro, dalle 9 è in programma la camminata su un tratto del Sentiero Frassati. Seguirà, alle 12, la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Geronzio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /